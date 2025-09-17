Kaderin Böylesi: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den Kovulmasına Neden Olan Takımın Başına Geçiyor! Prensipte Anlaştı, Hayırlı Olsun

Fenerbahçe’den kovulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Adı birçok takımla anılan deneyimli teknik direktör kararını verdi. Jose Mourinho, Fenerbahçe’den kovulmasına neden olan takımın başına geçiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar sinirden çıldıracak. Anlaşma tamam, hayırlı uğurlu olsun. İşte Jose Mourinho’nun yeni adresi…

Kaderin Böylesi: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den Kovulmasına Neden Olan Takımın Başına Geçiyor! Prensipte Anlaştı, Hayırlı Olsun
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Karabağ FK'ya 3-2 mağlup olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin görevine son verildi. Bu süreçte hızlıca bir isimle anlaşmak isteyen Portekiz ekibinden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nden eleyen Benfica yönetimi, takımın başına Jose Mourinho’yu getiriyor.

BENFICA’YA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SOĞUK DUŞ

Benfica, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK'yı konuk etti. Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçmesine rağmen Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

BRUNO LAGE İLE YOLLAR AYRILDI

Alınan şok mağlubiyet sonrası Benfica’da fatura teknik direktör Bruno Lage'a kesildi. 49 yaşındaki teknik direktör ile yollar resmen ayrıldı.

BRUNO LAGE

JOSE MOURINHO İLE ANLAŞTILAR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Correio da Manha gazetesinin haberine göre; Benfica yönetimi maçın ardından yapılan olağanüstü toplantı sonrasında Jose Mourinho ile prensipte anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması, Mourinho'nun Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan AVS maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

BENFICA’YA ELENDİĞİ İÇİN APAR TOPAR KOVULMUŞTU

Jose Mourinho, 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınmıştı.
Portekizli teknik direktörün yolu, kovulmasına neden olan takımla henüz bir ay dahi dolmadan yeniden kesişmiş oldu.

