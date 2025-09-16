Fenerbahçe'de İki Adaylı Seçime Doğru... Sadettin Saran Sessizliğini Bozdu

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından bir diğer aday Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe’de seçimli genel kurula sayılı günler kala, flaş bir gelişme yaşanmış ve başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp yarıştan Sadettin Saran lehine çekildiğini açıklamıştı.

Aday sayısının ikiye düşmesinin ardından Sadettin Saran cephesinden ilk açıklama geldi. Saran, “Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

Saran, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Sayın Hakan Bilal Kutlualp'in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir.

Geldiğimiz noktada, bugün sadece Sayın Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük birer sorumluluktur.

Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Her şey Fenerbahçe için..."

