Kadıköy'deki Derbinin VAR Kayıtları Çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 5. haftasına dair VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtlarda Fenerbahçe–Trabzonspor derbisinde iptal edilen gol ve kırmızı kart pozisyonuna ilişkin konuşmalar da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasına ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında Beşiktaş–Başakşehir maçının yanı sıra haftanın en çok tartışılan karşılaşması olan FenerbahçeTrabzonspor derbisine dair diyaloglar da yer aldı.

EN ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONDU

Derbide en çok tartışılan pozisyonlardan biri Paul Onuachu’nun ağlara gönderdiği ve sonradan iptal edilen gol oldu. VAR hakemi, pozisyonda “APP’deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum” sözleriyle hakemi ekrana davet etti. Maçın hakemi Ozan Ergün ise görüntüleri izledikten sonra, “Golü iptal ediyorum, 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve Fenerbahçe lehine faul veriyorum” ifadelerini kullandı. Kayıtlarda ayrıca Trabzonspor’un orta sahası Okay Yokuşlu’nun kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin konuşmalar da yer aldı.

Kadıköy'de Derbi HeyecanıKadıköy'de Derbi HeyecanıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Derbi Fenerbahçe Trabzonspor
