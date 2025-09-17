Ali Koç’tan Resti Yemişti! İsmail Kartal’dan Flaş Hamle: Fenerbahçe İçin Geri Adım Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jose Mourinho’nun gidişiyle birlikte adı sık sık gündeme gelen İsmail Kartal, istediğini alamamış ve Başkan Ali Koç’tan rest yemişti. Son olarak deneyimli teknik direktörden flaş bir hamle geldi.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE İÇİN GERİ ADIM ATTI

İsmail Kartal’ın yerine Fenerbahçe’nin başına Domenico Tedesco başa getirildi. Anlaşma sürecinde bazı isimlerin kendisine iftira attığını söyleyen İsmail Kartal, basın toplantısı yapmaktan vazgeçti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ! İŞTE NEDENİ…

TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, sözlerinin yanlış anlaşılabileceği ve Fenerbahçe’nin zarar görebileceğini dile getirdi.

İsmail Kartal daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız, gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur.

Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım.

Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."

Kaynak: TRT Spor