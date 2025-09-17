Filenin Efeleri Namağlup! Gruptan Lider Çıktılar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan lider çıktı. Filenin Efeleri böylelikle dünya sıralamasında 13. sıraya yükseldi.

Son Güncelleme:
Filenin Efeleri Namağlup! Gruptan Lider Çıktılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu'nda oynadığı üçüncü maçta Kanada'yı 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi. 3'te 3 yaparak grubundan lider çıkan Filenin Efeleri, son 16 turunda Polonya-Hollanda maçının kaybedeniyle Cumartesi günü karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Dünya 8 numarası Kanada'yı 3-0 yenerek dünya sıralamasında 16.59 puan kazandı ve 13. sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı Ağırladı: Eda Erdem'den Sürpriz HediyeCumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı Ağırladı: Eda Erdem'den Sürpriz HediyeSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Erkek Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Ali Koç’tan Resti Yemişti! İsmail Kartal’dan Flaş Hamle: Fenerbahçe İçin Geri Adım Attı
Fenerbahçe İçin Geri Adım Attı
Real Madrid'den Skandal Filistin Kararı! Stadyuma Sokmayıp Üstüne Çöpe Attılar
Real Madrid'den Skandal Filistin Kararı
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim…
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürülmüş Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha