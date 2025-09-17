Filenin Efeleri Namağlup! Gruptan Lider Çıktılar
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan lider çıktı. Filenin Efeleri böylelikle dünya sıralamasında 13. sıraya yükseldi.
Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu'nda oynadığı üçüncü maçta Kanada'yı 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi. 3'te 3 yaparak grubundan lider çıkan Filenin Efeleri, son 16 turunda Polonya-Hollanda maçının kaybedeniyle Cumartesi günü karşılaşacak.
Filenin Efeleri, Dünya 8 numarası Kanada'yı 3-0 yenerek dünya sıralamasında 16.59 puan kazandı ve 13. sıraya yükseldi.
