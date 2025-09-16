Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı Ağırladı: Eda Erdem'den Sürpriz Hediye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen şampiyonada finale yükselen ve dünya ikinciliğini elde eden Filenin Sultanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik edildi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hazır bulundu.

TEK TEK KUTLADI

Takım kaptanı Eda Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını hediye etti. Erdoğan, oyuncuları tek tek kutlayarak milli takımın Türkiye’nin gururu olduğunu vurguladı. Filenin Sultanları, son dönemde elde ettikleri uluslararası başarılarla Türk sporunun en güçlü markalarından biri haline gelmişti. Bangkok’taki Dünya Şampiyonası’nda kazanılan gümüş madalya, takımın tarihine geçen önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA