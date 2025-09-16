EuroBasket'te İkinci Olan 12 Dev Adam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret

EuroBasket'te ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan 12 Dev Adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. CumhurbaşkanI Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, "2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 EuroBasket’te ikinci olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’yla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizi Avrupa’da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.

Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor.

Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum.

2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı deviren Türkiye, finalde Almanya’ya 88-83 kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Milliler 24 yıl aradan sonra ikinci kez finale çıkma başarısı göstermişti.

