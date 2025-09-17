Boluspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde sürdürdü.

Ligin 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde idman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Er, takımın üst üste aldığı galibiyetlerle öz güven kazandığını söyledi.

'İSTEDİĞİMİZİ ALARAK EVİMİZE DÖNECEĞİZ'

Hatayspor deplasmanına iki gün önce giderek hazırlıklarını tamamlayacaklarını belirten Er, "Cuma günü takımımızdan iyi reaksiyon göreceğimizi umuyorum. Kendi maçımızı oturup konuştuk, görüntüleri izledik. Nerelerde hata yaptık, nasıl daha iyi olabiliriz, Hatayspor'la alakalı planı nasıl uygulayabiliriz, hepsini oyuncularımıza gösterdik. Cuma gününe hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah çıkıp istediğimizi alarak evimize döneceğiz." diye konuştu.,

KULÜBE DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Mustafa Er, yönetimin büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirerek, "Bugüne kadar bütün finansı kendileri sağladı. Şu an içeride oyuncu grubumuzun, teknik ekibin ve personelin hiçbir alacağı yok. Maaşlar ödendi, primler ödeniyor. Ama bu nereye kadar gidecek? Dünyada böyle bir organizasyon olmaz. Barcelona bile sponsorluklarla, reklamlarla, stat gelirleriyle ayakta duruyor. Yalnızca yönetici katkısıyla sezonu bitiremeyiz. Valimizden, belediye başkanımızdan, STK'lardan, iş insanlarından bu kulübe destek olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

