Sürpriz Gelişme! Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı: Transferler Bitti Derken Anlaşma Sağlandı
Fenerbahçe kulübünden sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Son olarak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Bojana Milenkovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sürpriz bir transfere imza attı.
FENERBAHÇE’DEN SÜRPRİZ İMZA
Kanarya, son olarak Sırp smaçör Bojana Milenković’i kadrosuna kattığını duyurdu.
‘AİLEMİZE HOŞ GELDİN’
Fenerbahçe kulübünden transferle ilgili “Bojana Milenković’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” açıklaması yapıldı.
BOJANA MILENKOVIC KİMDİR?
Kariyerine 2014 yılında Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız’da başlayan Bojana Milenković, Savino Del Bene Scandicci, Altay, CSM Volei Alba Blaj, Grupa Azoty Chemik Police, SC Prometey ve Nilüfer Belediyespor Eker formalarını giydi.
Milenkovic, 2023-24 Ukrayna Süper Kupası’nda MVP ödülüne layık görülmüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: