Sürpriz Gelişme! Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı: Transferler Bitti Derken Anlaşma Sağlandı

Fenerbahçe kulübünden sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Son olarak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Bojana Milenkovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Sürpriz Gelişme! Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı: Transferler Bitti Derken Anlaşma Sağlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sürpriz bir transfere imza attı.

FENERBAHÇE’DEN SÜRPRİZ İMZA

Kanarya, son olarak Sırp smaçör Bojana Milenković’i kadrosuna kattığını duyurdu.

‘AİLEMİZE HOŞ GELDİN’

Fenerbahçe kulübünden transferle ilgili “Bojana Milenković’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” açıklaması yapıldı.

Sürpriz Gelişme! Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı: Transferler Bitti Derken Anlaşma Sağlandı - Resim : 1
Fenerbahçe kulübünden yapılan resmi açıklama

BOJANA MILENKOVIC KİMDİR?

Kariyerine 2014 yılında Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız’da başlayan Bojana Milenković, Savino Del Bene Scandicci, Altay, CSM Volei Alba Blaj, Grupa Azoty Chemik Police, SC Prometey ve Nilüfer Belediyespor Eker formalarını giydi.

Milenkovic, 2023-24 Ukrayna Süper Kupası’nda MVP ödülüne layık görülmüştü.

Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Hasretine Fatih Terim’den Flaş Gönderme! Tek Cümlede Olayı ÖzetlediFenerbahçe’nin Şampiyonluk Hasretine Fatih Terim’den Flaş Gönderme! Tek Cümlede Olayı ÖzetlediSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Boluspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Boluspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Hasretine Fatih Terim’den Flaş Gönderme! Tek Cümlede Olayı Özetledi
Fatih Terim’den Flaş Gönderme
Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi
Akaryakıta Sinsi Zam! Fiyatlar Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon