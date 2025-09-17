Serdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi Gerçekleştirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’a geldiğinden bu yana büyük transferle imza atan Sergen Yalçın, sürpriz bir imzayı daha attırdı. Yalçın’ın sürekli övdüğü o isim Beşiktaş’a transfer oldu.

Beşiktaş, futbol direktörlüğü görevine Serkan Reçber’i getirdi.

SERDAL ADALI DUYURDU: RESMEN ANLAŞMA SAĞLANDI!

Kulüp Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair yaptığı açıklamada, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

49 yaşındaki Reçber, son olarak Kasımpaşa’da genel müdürlük görevini yürütmüş ve 14 Ocak 2025 tarihinde İstanbul ekibinden ayrılmıştı. Futbol adamı, Kasımpaşa’dan ayrıldıktan sonra Sports Digitale’in YouTube kanalında yorumculuk yapıyordu.

SERGEN YALÇIN ÖVE ÖVE BİTİREMİYORDU

Bu transferde Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın büyük rol oynadığı ifade edildi. Özellikle Yalçın’ın ekranlarda yorumculuk yaptığı sürede Serkan Reçber’i sık sık övdüğü görülüyordu. Bu transferle siyah-beyazlı ekibin teknik olarak daha da güçlenmesi bekleniyor.

