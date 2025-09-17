FIFA'dan Adana Demirspor'a Bir Ceza Daha!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’un hanesinden 6 puan daha sildi. Böylece son sıradaki Adana temsilcisi, -17 puana geriledi. Bu karar, son aylarda üst üste gelen cezaların yeni halkası oldu.

Adana Demirspor, daha önce de FIFA dosyaları nedeniyle puan silimi ve transfer yasaklarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ağustos ayında yine 6 puan silinen kulüp, üst üste aldığı yaptırımlarla ligde rekabet gücünü kaybetti. Transfer yasakları ve finansal sorunlarla boğuşan kulübün durumu aldığı cezalarla gittikçe kötüleşiyor.

Kaynak: Haber Merkezi