Kadıköy'de 4 Gollü Maçta Kazanan Çıkmadı

Süper Lig'de Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada, Cihan Aydın düdük çaldı. Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada yer almadı. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer bulamadı.

Takımların ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk düdük geldi.

6' Fenerbahçe'de En-Nesyri ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Maçın hakemi Cihan Aydın devam kararı verdi.

13' Fenerbahçe'de Talisca topu ağlara gönderdi fakat ofsayt bayrağı kalktı.

GOL: Alanyaspor'da İbrahim Kaya, savunma arkasına sarktı ve ceza sahası çizgisinden sert bir vuruş yaptı. Top filelerle buluştu. Alanyaspor Kadıköy'de öne geçti.

45' Kadıköy'de ilk yarı İbrahim Kaya'nın attığı golle Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarının ilk düdüğü geldi.

56' Talisca penaltıyı kaçırdı. Fenerbahçe beraberlik şansını elinin tersiyle itti.

72' Semedo attığı golle skoru dengeledi: 1-1.

76' Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

90+3 Konuk ekip son dakikalarda Yusuf Özdemir'in kafa vuruşu, kaleci İrfan Can'ın hatasıyla golü bularak beraberliği yakaladı: 2-2 Mücadele bu sonuçla tamamlandı. Böylece Fenerbahçe, ligin 5. haftasında lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

