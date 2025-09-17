Semedo Defteri Alanyaspor Maçında Açtı

Nelson Semedo, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a kaydetti. Ancak sarı-lacivertliler son dakikada yediği golle üstünlüğü koruyamadı.

Son Güncelleme:
Semedo Defteri Alanyaspor Maçında Açtı
Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Alanyaspor’a attı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, 1 gol Nelson Semedo’dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan 2. maçta aldığı darbe nedeniyle kas yaralanması yaşayan Semedo, Akdeniz ekibine karşı oynanan karşılaşmayla birlikte takıma döndü.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe
