Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı…
Fenerbahçe’den kovulduktan sonra Benfica ile anlaşmaya varan Jose Mourinho, sessizliğini bozdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisi hakkında yapılan yorumlara değinen Portekizli teknik direktör açtı ağzını yumdu gözünü. Ali Koç’u Kerem’le vurdu. ‘Neden bunu hiç açıklamadı’ diyerek bilinmeyen perdeyi araladı. İşte Jose Mourinho’nun dikkat çeken açıklamaları…
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya kaybederek elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı son olarak Fenerbahçe’yi eleyen Benfica ile anlaştı.
Benfica'nın Mourinho ile anlaşmasına “Garip bir tesadüf” diyen Ali Koç'a Jose Mourinho yanıt verdi.
‘FENERBAHÇE DEFTERİNİ KAPATTIM’
Fenerbahçe defterini kapattığını ifade eden Mourinho, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda kapıları kapattım ve provokasyonlara cevap vermedim. Bahane üretmedim. Ali Koç'un benden farklı bir davranış biçimi var." dedi.
MOURINHO, ALİ KOÇ’U KEREM’LE VURDU! ‘NEDEN BUNU HİÇ AÇIKLAMADI’
Sözlerine devam eden Portekizli çalıştırıcı, “Ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu ve bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nun ben ayrıldıktan sonra hemen alındığını açıklamadı.” ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho’nun açıklamaları sonrası gözler Ali Koç’a çevrildi. Ali Koç’un nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.