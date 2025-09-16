Galatasaray Resmen Duyurdu: Orta Sahaya Bomba Takviye!

Yeni sezonda zirveyi hedefleyen Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi transfer etti.

Son Güncelleme:
Galatasaray Resmen Duyurdu: Orta Sahaya Bomba Takviye!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezonla birlikte transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Resmen Duyurdu: Orta Sahaya Bomba Takviye! - Resim : 1

Lalia Storti, kariyerinde Montpellier, FF Yzeure, Guingamp, Olimpik Marsilya, Dijon, Saint-Etienne, Metz ve Nantes takımlarının formalarını giydi.

Şampiyonlar Ligi Başlıyor: Galatasaray-Eintracht Frankfurt Maçının Hakemi Belli OlduŞampiyonlar Ligi Başlıyor: Galatasaray-Eintracht Frankfurt Maçının Hakemi Belli OlduSpor
Galatasaray Frankfurt Maçının Hazırlıklarına BaşladıGalatasaray Frankfurt Maçının Hazırlıklarına BaşladıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
Beşiktaş'ta Tatil Bitti, Göztepe Hazırlığı Başladı Beşiktaş'ta Tatil Bitti, Göztepe Hazırlığı Başladı
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü
Fenerbahçe-Alanyaspor Maçının Hakemi Fenerbahçelileri Ayağa Kaldıracak! Fenerbahçeliler Ayağa Kalkacak!
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak' 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'