Galatasaray Resmen Duyurdu: Orta Sahaya Bomba Takviye!

Yeni sezonla birlikte transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.

Lalia Storti, kariyerinde Montpellier, FF Yzeure, Guingamp, Olimpik Marsilya, Dijon, Saint-Etienne, Metz ve Nantes takımlarının formalarını giydi.

Kaynak: AA