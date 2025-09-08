İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yıllardır olduğu gibi yine Türkiye'yi uluslararası bir turnuvada gururlandırdı. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları, dün gün boyunca sosyal medyanın gündemindeydi. Son topa kadar mücadele eden millilere övgü yağarken, sosyal medyadaki bir tepki ise dikkat çekti.

'KIZIN KAPASİTESİ BU KADAR'

Milli takım ve Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından voleybolu bırakıp Survivor'a katılan Duygu Bal, Galatasaray Daikin'in kaptanı olan 25 yaşındaki milli voleybolcu İlkin Aydın'ı hedef aldı. Dün madalya kazanılan İtalya maçında sahanın en çok savunma yapan oyuncusu olan milli smaçör için "Kızın kapasitesi bu kadar, yine yapabildiklerinin en iyisini yaptı zamanla ve tecrübeyle en hatasız seviyeye gelebilir" diyen Bal, Aydın'ın politik duruşunu da hedef aldı.

'POLİTİK DURUŞLAR İÇİNDE KENDİNİ GÖSTERİRSEN...'

"Messi/ Ronaldo seviyesindeymiş gibi sosyal medyada siyasi politik duruşlar içerisinde de kendini çok gösterirsen işler ters gittiğinde durum hep sana yazar… ki voleybolun Messi‘si olanlar bile profesyonel oyuncuyken sosyal medyada yoklar doğrusu da bu zaten" diyen Bal'a sosyal medyadan birçok kişi tepki gösterirken, İlkin Aydın'ın kendisi de sessiz kalmadı.

'HAK HUKUK İÇİN SUSMAMAK BİR TERCİHTİR'

Bal'ın X paylaşımını alıntılayan İlkin Aydın, "Küçük yaşta evlendirilen çocuklar için, öldürülen kadınlar için, anayasal hak için, hukuk için, adalet için susmamak bir tercihtir. Siz tercih etmiyorsanız o sizin bileceğiniz iş, Messi tercih etmiyorsa o da onun bileceği iş. Bunu siyaset sanmak :) kimin işi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

küçük yaşta evlendirilen çocuklar için, öldürülen kadınlar için, anayasal hak için, hukuk için, adalet için susmamak bir tercihtir. siz tercih etmiyorsanız o sizin bileceğiniz iş, messi tercih etmiyorsa o da onun bileceği iş. bunu siyaset sanmak :) kimin işi bilemiyorum 😎 https://t.co/vqUP8ppSoV — İlkin Aydın (@ilkinaydn) September 7, 2025

İLKİN'E DESTEK YAĞDI

İlkin Aydın'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Dünya Şampiyonası'nda final oynanan ve madalya elde edilen günde bir milli voleybolcunun hedef alınmasının yanlış olduğu vurgulandı. İlkin Aydın'ın toplumsal olaylara karşı duyarlılığına dikkat çekilirken, birçok kişi kendisi için desteğini ifade etti.

