İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdi

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından İlkin Aydın, eski milli voleybolcu Duygu Bal'a sert bir karşılık verdi. Aydın, kendisine "Kapasitesi bu kadar" diyen ve politik duruşunu eleştiren eski Survivor yarışmacısı Bal'a tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yıllardır olduğu gibi yine Türkiye'yi uluslararası bir turnuvada gururlandırdı. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları, dün gün boyunca sosyal medyanın gündemindeydi. Son topa kadar mücadele eden millilere övgü yağarken, sosyal medyadaki bir tepki ise dikkat çekti.

İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdi - Resim : 1

'KIZIN KAPASİTESİ BU KADAR'

Milli takım ve Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından voleybolu bırakıp Survivor'a katılan Duygu Bal, Galatasaray Daikin'in kaptanı olan 25 yaşındaki milli voleybolcu İlkin Aydın'ı hedef aldı. Dün madalya kazanılan İtalya maçında sahanın en çok savunma yapan oyuncusu olan milli smaçör için "Kızın kapasitesi bu kadar, yine yapabildiklerinin en iyisini yaptı zamanla ve tecrübeyle en hatasız seviyeye gelebilir" diyen Bal, Aydın'ın politik duruşunu da hedef aldı.

İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdi - Resim : 2
Duygu Bal

'POLİTİK DURUŞLAR İÇİNDE KENDİNİ GÖSTERİRSEN...'

"Messi/ Ronaldo seviyesindeymiş gibi sosyal medyada siyasi politik duruşlar içerisinde de kendini çok gösterirsen işler ters gittiğinde durum hep sana yazar… ki voleybolun Messi‘si olanlar bile profesyonel oyuncuyken sosyal medyada yoklar doğrusu da bu zaten" diyen Bal'a sosyal medyadan birçok kişi tepki gösterirken, İlkin Aydın'ın kendisi de sessiz kalmadı.

İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdi - Resim : 3
İlkin Aydın

'HAK HUKUK İÇİN SUSMAMAK BİR TERCİHTİR'

Bal'ın X paylaşımını alıntılayan İlkin Aydın, "Küçük yaşta evlendirilen çocuklar için, öldürülen kadınlar için, anayasal hak için, hukuk için, adalet için susmamak bir tercihtir. Siz tercih etmiyorsanız o sizin bileceğiniz iş, Messi tercih etmiyorsa o da onun bileceği iş. Bunu siyaset sanmak :) kimin işi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

İLKİN'E DESTEK YAĞDI

İlkin Aydın'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Dünya Şampiyonası'nda final oynanan ve madalya elde edilen günde bir milli voleybolcunun hedef alınmasının yanlış olduğu vurgulandı. İlkin Aydın'ın toplumsal olaylara karşı duyarlılığına dikkat çekilirken, birçok kişi kendisi için desteğini ifade etti.

Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal EdildiFilenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal EdildiSpor
Teşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi OldukTeşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi OldukSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filenin Sultanları İlkin Aydın Voleybol
Son Güncelleme:
Victor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli Oldu Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber
Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi! Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı... Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık
İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması Montella'dan Ayrılık Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada
Özgür Özel'den 'Kayyım' Çıkışı: 'Asla Baş Eğmeyeceğiz' 'Asla Baş Eğmeyeceğiz'