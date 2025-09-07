Teşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi Olduk
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu ve Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çekişmeli geçen maçta Filenin Sultanları 5. sete maçı taşıdı ancak 15-8 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla beraber ilk kez dünya ikincisi olmuş olduk!
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, 5 set sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.
5. SET SONUCU
TÜRKİYE: 8
İTALYA: 15
4. SET SONUCU
TÜRKİYE: 25
İTALYA: 19
3. SET SONUCU
TÜRKİYE: 24
İTALYA: 26
2. SET SONUCU
TÜRKİYE: 25
İTALYA: 13
1. SET SONUCU
TÜRKİYE: 23
İTALYA: 25
FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?
A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.
Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.
Kaynak: Haber Merkezi