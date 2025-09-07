Victor Osimhen Sonrası Bir Kötü Haber de Mauro Icardi’den! Milyonluk Aracı Pert Oldu, Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza
Galatasaray'ın başına gelmeyen kalmıyor. Victor Osimhen'in milli maçta sakatlanmasının ardından bir kötü haberde Arjanyinli golcü Mauro Icardi’den geldi. Eski eşi Wanda Nara ile boşanma gündemiyle magazin manşetlerinde görünen Icardi'den gelen haber sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Geçtiğimiz akşam, Icardi'nin milyonluk lüks aracı bir kazaya karıştı. Milyonluk araç pert oldu!
Wanda Nara ile boşanan ve bu süreçte sık sık gündeme gelen Arantinli golcü Mauro Icardi’den gelen son haber herkesi endişelendirdi. Yıldız golcü milyonluk aracıyla kaza yaptı. İcardi'nin aracı pert olurken, yıldız golcünün içinde olmaması Galatasaraylı taraftarlara rahat bir nefes aldırdı.
MİLYONLUK ARACIYLA ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberi Galatasaray kulübünde şok etkisi yaratırken Icardi'den gelen kaza haberi yürekleri ağızlara getirdi. Arjantinli golcü milyonluk lüks aracı zincirleme bir kazaya karıştı.
Görgü tanıkları, kazanın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığını ve diğer araçlarla çarpışmaya yol açtığını aktardı.
MOURO ICARDI'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Neyse ki Icardi araçta değildi ve kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı.
Kaynak: Sabah