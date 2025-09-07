Victor Osimhen Sonrası Bir Kötü Haber de Mauro Icardi’den! Milyonluk Aracı Pert Oldu, Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza

Galatasaray'ın başına gelmeyen kalmıyor. Victor Osimhen'in milli maçta sakatlanmasının ardından bir kötü haberde Arjanyinli golcü Mauro Icardi’den geldi. Eski eşi Wanda Nara ile boşanma gündemiyle magazin manşetlerinde görünen Icardi'den gelen haber sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Geçtiğimiz akşam, Icardi'nin milyonluk lüks aracı bir kazaya karıştı. Milyonluk araç pert oldu!

Son Güncelleme:
Victor Osimhen Sonrası Bir Kötü Haber de Mauro Icardi’den! Milyonluk Aracı Pert Oldu, Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Wanda Nara ile boşanan ve bu süreçte sık sık gündeme gelen Arantinli golcü Mauro Icardi’den gelen son haber herkesi endişelendirdi. Yıldız golcü milyonluk aracıyla kaza yaptı. İcardi'nin aracı pert olurken, yıldız golcünün içinde olmaması Galatasaraylı taraftarlara rahat bir nefes aldırdı.

Victor Osimhen Sonrası Bir Kötü Haber de Mauro Icardi’den! Milyonluk Aracı Pert Oldu, Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza - Resim : 1

MİLYONLUK ARACIYLA ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberi Galatasaray kulübünde şok etkisi yaratırken Icardi'den gelen kaza haberi yürekleri ağızlara getirdi. Arjantinli golcü milyonluk lüks aracı zincirleme bir kazaya karıştı.

Görgü tanıkları, kazanın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığını ve diğer araçlarla çarpışmaya yol açtığını aktardı.

Victor Osimhen Sonrası Bir Kötü Haber de Mauro Icardi’den! Milyonluk Aracı Pert Oldu, Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza - Resim : 2

MOURO ICARDI'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Neyse ki Icardi araçta değildi ve kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı.

Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu Transferi İçin Flaş Sözler! Yarım Kalan Aşk Mutlu Bitecek Mi? Beklenen Haberi DuyurduOkan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu Transferi İçin Flaş Sözler! Yarım Kalan Aşk Mutlu Bitecek Mi? Beklenen Haberi DuyurduSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Mauro Icardi Galatasaray kaza
Son Güncelleme:
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu Transferi İçin Flaş Sözler! Yarım Kalan Aşk Mutlu Bitecek Mi? Beklenen Haberi Duyurdu Okan Buruk'tan Flaş Sözler
Türk Sporunda Tarihi Gün: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finali İçin Sahaya Çıkıyor Türk Sporunda Tarihi Gün: Filenin Sultanları Final İçin Sahaya Çıkıyor
Mutfağın Köşesine Koymak Bereketi Çekiyor! Para da Yemek de Eksik Olmuyor Mutfağın Köşesine Koymak Bereketi Çekiyor! Para da Yemek de Eksik Olmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!