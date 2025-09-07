Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu Transferi İçin Flaş Sözler! Yarım Kalan Aşk Mutlu Bitecek Mi? Beklenen Haberi Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgili sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Taraftarlar 'Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı?' sorusunu araştırırken beklenen haber geldi.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter'in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum." dedi.

'BİZ İSTEDİK INTER VERMEDİ'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW'da katıldığı canlı yayın programında Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Inter'in Hakan için ciddi bir bonservis istediğini dile getiren Okan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık." yorumunda bulundu.

'HAKAN FEDAKARLIK YAOTI ANCAK OLMADI...'

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray için önemli bir fedakarlık yaptığını söyleyen başarılı hoca, "İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter'in vermek istememesi oldu."

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Milli oyuncunun transfer durumunda bir değişiklik beklemediğini açıklayan Okan Buruk, başka yapılacak transferlerle ilgiliyse "Hakan Çalhanoğlu'nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter'in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız." yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi