Galatasaray'da Deprem Üstüne Deprem! Okan Buruk Aldığı Haberle Yıkıldı: Osimhen 3 Ay Sahaya Adım Atamayacak

Süper Lig devi Galatasaray'da gündem Victor Osimhen. Nijerya-Ruanda maçında sakatlanarak yerde kalan Osimhen'in son sağlık durumu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Nijeryalı golcünün sakatlığının ne kadar süreceğini sorgularken sıcak bir gelişme yaşandı.

Aldığı sert darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un tüm planları altüst olacak.

ALDIĞI DARBE SONRASI KENDİNİ YERE BIRAKTI

Ruanda ile oynanan maçta bileğine aldığı sert darbe sonrası yerde kalan Osimhen karşılaşmaya devam edemedi. Nijerya teknik heyeti, sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'e moral olarak destek oldu.

'BACAĞI ANORMAL ŞEKİLDE YAN DÖNMÜŞ'

Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in ayağına buz tedavisi uygulandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Nijeryalı golcünün son sağlık durumunu merakla araştırıyor. Dr. Gürkan Kubilay'dan kötü haber geldi. Kubilay X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Osimhen'in sakatlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kubilay, 'Osimhen'in bacağı anormal bir şekilde yan dönmüş' diyerek şunları söyledi:

"Osimhen'in bacağı anormal bir şekilde yan dönmüş. Bu pozisyon, ön çapraz bağ, iç yan bağ ve dış yan bağ gibi diz eklemini destekleyen bağlarda ciddi bir gerilme veya zedelenme riskine işaret ediyor. Hatta bu pozisyonda sadece bağlar değil, menisküs veya kıkırdakta da hasar oluşma ihtimali var. Umarım ve dilerim en kısa sürede iyileşir ve oynar"

OKAN BURUK ALDIĞI HABERLE YIKILDI! OSIMHEN 3 AY SAHAYA ADIM ATAMAYACAK

Dr. Gürkan Kubilay'ın bu açıklamaları sonrası Victor Osimhen'in sahalardan kaç hafta uzak kalacağı netleşmiş oldu. Bacaktaki zedelenme ve kırık durumunda Nijeryalı golcünün en az sahalardan 3 ay uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi