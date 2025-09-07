Türk Sporunda Tarihi Gün: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finali İçin Sahaya Çıkıyor

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihte ilk kez finale yükselen Filenin Sultanları, bugün 15.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada birinciliği hedefleyen milliler, maçı kazanmaları durumunda altın, kaybetmeleri durumunda gümüş madalyayı elde edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türk spor tarihinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Dün oynanan yarı final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen turnuva finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bugün (7 Eylül Pazar) saat 15.30'da başlayacak dev final TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİLLİLERİN ŞAMPİYONA YOLCULUĞU

Milliler şampiyonanın grup aşamasında; İspanya, Bulgaristan, Kanada ile karşılaştı. Tüm rakiplerini set vermeden 3-0'la geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, on 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ile oynadı. A Milliler, çeyrek final maçında ABD karşısında ilk kez set verdi. Yarı finaldede Japonya'yla karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, ilk setini kaybettiği maçı 3-1 kazanarak, tarihinde ilk kez finale yükselmeyi başardı.

Türk Sporunda Tarihi Gün: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finali İçin Sahaya Çıkıyor - Resim : 1

İTALYA YENİLGİSİZ GELDİ

İtalya ise grup aşamasında Slovakya, Küba ve Belçika'yı mağlup etti. Son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenen Maviler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise turnuvanın favorilerinden Brezilya'ya 3-2'yle geçerek finale yükseldi. Dünya voleybolunun en güçlü takımlarından olan İtalya’ya karşı alınacak bir galibiyet, Türkiye’yi dünya şampiyonu yapacak ve altın madalyayı kazandıracak.

Türk Sporunda Tarihi Gün: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finali İçin Sahaya Çıkıyor - Resim : 2

ŞAMPİYONA GEÇMİŞİ

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu yıldan itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor. Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.

