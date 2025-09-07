Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer'

Filenin Sultanları'nın tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselmesi ve 12 Dev Adam'ın da Euro Basket'te çeyrek final biletini alması Türkiye'yi hem gururlandırdı, hem de duygulandırdı. Türk sporu için bu tarihi bir zafer gününü gazeteler de ilk sayfadan gördü.

Son Güncelleme:
Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ülkeye getirdiği başarılar herkesi gururlandırmaya devam ediyor. İlk olarak FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale çıkan Filenin Sultanları, gözleri yaşartırken, hemen arkasından da 12 Dev Adam, EuroBasket son 16 turunda karşılaştığı İsveç'i 85-79 mağlup edip çeyrek final biletini aldı. Türk sporu için dün yaşanan bu tarihi günü birçok gazete de birinci sayfadan verdi.

İşte gazetelerin Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın galibiyetleri için seçtikleri başlıklar...

AYDINLIK GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 1

TÜRKİYE GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 2

KORKUSUZ GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 3

HÜRRİYET GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 4

MİLLİYET GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 5

SÖZCÜ GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 6

BİRGÜN GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 7

YENİÇAĞ GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 8

YENİ ŞAFAK GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 9

KARAR GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 10

AKŞAM GAZETESİ

Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer' - Resim : 11

Filenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi İtalyaFilenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi İtalyaSpor
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor!Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor!Spor
12 Dev Adam EuroBasket'te Çeyrek Finalde! Mililer İsveç'i Devirdi12 Dev Adam EuroBasket'te Çeyrek Finalde! Mililer İsveç'i DevirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filenin Sultanları A Milli Erkek Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor Buraya Yatırım Yapan Köşeyi Dönecek
EuroBasket'te Mucize! Finlandiya Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı EuroBasket'te Mucize! Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı
En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu
Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı