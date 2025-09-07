Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın Zaferi Gazetelerin İlk Sayfasında... 'Parke Vatanda Çifte Zafer'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ülkeye getirdiği başarılar herkesi gururlandırmaya devam ediyor. İlk olarak FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale çıkan Filenin Sultanları, gözleri yaşartırken, hemen arkasından da 12 Dev Adam, EuroBasket son 16 turunda karşılaştığı İsveç'i 85-79 mağlup edip çeyrek final biletini aldı. Türk sporu için dün yaşanan bu tarihi günü birçok gazete de birinci sayfadan verdi.

İşte gazetelerin Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın galibiyetleri için seçtikleri başlıklar...

