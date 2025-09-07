Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 7. Grup’ta Ruanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Galatasarayın yıldızı Victor Osimhen, maçın 35. dakikasında aldığı bir darbe sonrası yerde kaldı. Sol ayak bileğinden sakatlanan yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi ve yerini Cyriel Dessers’e bıraktı.

BURUK, BİLGİ VERDİ

Sarı kırmızılı camianın endişeyle takip ettiği sakatlığa ilişkin Okan Buruk'tan açıklama geldi. NOW Spor’un YouTube yayınında konuşan Buruk, "Kendisine (Osimhen’e) ulaştık. Aldığımız bilgi ayağında bir ağrı olduğu yönünde. ‘Hiçbir şey yok’ diyemeyiz. En kısa zamanda İstanbul’a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz" dedi. Bu arada Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, maç sonu Osimhen’in ağrı hissettiğini ve durumunun yarın (7 Eylül 2025) belli olacağını söyledi.

Yıldız golcü, Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde bel bağladığı en önemli isimlerin başında yer alıyor. Galatasaray’ın 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı kritik maç öncesi bu sakatlık, büyük bir endişe kaynağı oldu. Osimhen’in durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

