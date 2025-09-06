Sadettin Saran'dan Mourinho İtirafı: Ben Olsam...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlık için çalışmalarını sürdüren Sadettin Saran, Mersin’de sarı lacivertli taraftarla bir araya geldi. Saran, burada yaptığı konuşmada, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho tercihinin baştan yanlış olduğunu savunan Saran, “Ben en iyi hoca bizim hocamızdır anlayışındayım. Keşke Ali Koç, teknik direktör konusunda fikrimi alsaydı. Kişiselleştirmeyeceğim ama birini seçtiler diye göreve geldiğimde hemen göndermeyeceğim. Ben olsam Mourinho ile anlaşmazdım. Ben Conte ile anlaşmıştım” ifadelerini kullandı.

'KOVULMA NEDENİ AMA'

Saran, Mourinho'nun yönetimi transfer konusunda eleştirdiği açıklamasına da yorum yaptı: "Mourinho'nun Benfica maçı öncesi söylediği kovulma nedeni ama bunları neden söylediğine bakmak lazım. Mourinho yalnız kaldı.”

Kaynak: DHA