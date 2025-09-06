Sadettin Saran'dan Mourinho İtirafı: Ben Olsam...

Fenerbahçe başkanlık seçimi için çalışmalarını sürdüren Sadettin Saran, sarı lacivertli taraftarla buluştu. Saran, burada yaptığı konuşmada, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Son Güncelleme:
Sadettin Saran'dan Mourinho İtirafı: Ben Olsam...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlık için çalışmalarını sürdüren Sadettin Saran, Mersin’de sarı lacivertli taraftarla bir araya geldi. Saran, burada yaptığı konuşmada, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho tercihinin baştan yanlış olduğunu savunan Saran, “Ben en iyi hoca bizim hocamızdır anlayışındayım. Keşke Ali Koç, teknik direktör konusunda fikrimi alsaydı. Kişiselleştirmeyeceğim ama birini seçtiler diye göreve geldiğimde hemen göndermeyeceğim. Ben olsam Mourinho ile anlaşmazdım. Ben Conte ile anlaşmıştım” ifadelerini kullandı.

'KOVULMA NEDENİ AMA'

Saran, Mourinho'nun yönetimi transfer konusunda eleştirdiği açıklamasına da yorum yaptı: "Mourinho'nun Benfica maçı öncesi söylediği kovulma nedeni ama bunları neden söylediğine bakmak lazım. Mourinho yalnız kaldı.”

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Düğümü Çözülüyor! İbre O İsme Döndü: Kulübe Tekrardan Geri ÇağırılacakFenerbahçe’de Teknik Direktör Düğümü Çözülüyor! İbre O İsme Döndü: Kulübe Tekrardan Geri ÇağırılacakSpor

Fenerbahçe'de Serüveni Bitti, Jose Mourinho İstanbul'dan AyrıldıFenerbahçe'de Serüveni Bitti, Jose Mourinho İstanbul'dan AyrıldıSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran
Son Güncelleme:
Verstappen İtalya'da İlk Cebe Yerleşti Verstappen İtalya'da İlk Cebe Yerleşti
Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı
Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı
Ali Koç Resmen Yeniden Aday! İşte Yeni Yönetim Kurulu Lisresi Ali Koç Resmen Yeniden Aday! İşte Yeni Yönetim Kurulu Lisresi
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor