Fenerbahçe'de Serüveni Bitti, Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı

Fenerbahçe’nin dün sabah saatlerinde yollarını ayırdığını duyurduğu dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho, İstanbul’dan ayrılarak Portekiz’e gitti. Sarı-lacivertli kulüpte kısa süren macerasının ardından veda eden Mourinho’nun yeni rotası merak konusu.

Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde sürpriz bir kararla Portekizli teknik direktör José Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Kısa sürede İstanbul’dan ayrılarak Portekiz’e dönen Mourinho, havalimanında herhangi bir açıklama yapmadan ülkesine hareket etti.

AYRILIK DÜN DUYURULDU

Fenerbahçe ile Haziran 2024’te anlaşan ve büyük beklentilerle takımın başına geçen Mourinho, sarı-lacivertli ekiple geçirdiği kısa sürede Süper Lig’de istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı. Takımın oynadığı futbol ve alınan sonuçlar, taraftarlar arasında tartışmalara neden olmuştu. Kulüp yönetimi, yaptığı değerlendirme sonrası Portekizli teknik adamla devam etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

MOURINHO'NUN SONRAKİ ROTASI NE OLACAK?

Mourinho’nun ayrılığı, Türk futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, tecrübeli teknik direktörün bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor. Portekiz’e dönen Mourinho’nun, Avrupa’dan ya da başka bir kıtadan gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE NASIL BİR YOL ÇİZECEK?

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isim arayışına başlarken, geçici olarak takımı kimin çalıştıracağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada hem Mourinho’nun ayrılığına hem de kulübün gelecek planlarına dair yoğun tartışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA-DHA

Fenerbahçe Mourinho
