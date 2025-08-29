Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Belli Oldu! Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdı. Flaş kararının ardından gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi. Taraftarlar kritik maçta takımın başında kimin olacağını araştırırken beklenen haber geldi. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu. Geçici olarak takımın başına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle getirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Kritik ayrılık sonrası gözler Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi. Peki Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe'nin başında kim olacak? Merak edilen soru yanıt buldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI BELİİ OLDU! TAKIMI ANTRENMANA ÇIKARDI

Portekiz teknik adam ile birlikte ekibinin de görevine son verilirken takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Zeki Murat Göle geçti. Göle, bu sabah Samandıra'da yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği maçında takımın başında olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesi 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Mourinho ayrılığını şu şekilde duyurdu:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz"

