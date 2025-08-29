Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha! Al Musrati KAP'a Bildirildi: İşte Kasaya Girecek Rakam

Son dakika: Beşiktaş, Al Musrati'nin sezon sonuna kadar Verona'ya kiralandığını açıkladı. Kara Kartal'ın kasasına girecek rakam ise belli oldu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha! Al Musrati KAP'a Bildirildi: İşte Kasaya Girecek Rakam
Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati'nin 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

İtalyan kulübü, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 7 milyon euro oldu.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş transfer
