Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun

İtalya devi Inter, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerine devam ediyor. Eski kalecisi Andre Onana’yı Manchester United’dan geri almaya çalışan siyah-mavililer, Yann Sommer ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen Süper Lig devi ise kolları sıvadı. Yann Sommer transferi hayırlı uğurlu olsun!

SÜPER LİG DEVİNDEN YANN SPMMER HAMLESİ

Sarı-Lacivertliler, grup aşaması için UEFA’ya listeyi bildirmeden önce mutlaka yeni bir kaleciyi de kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe’nin 1 numaralı adayı Real Madrid’li Andriy Lunin. Ukraynalı eldiven için girişimlerini sürdüren Kanarya’nın Yann Sommer’in durumunu da takibe aldığı öğrenildi.

TRANSFERİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR

Bunu başarırlarsa, Sommer ile yollar ayrılacak. Galatasaray’ın da gündemine gelen İsviçreli eldiven için Fenerbahçe’nin de teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinde son yılına giren 36 yaşındaki file bekçisini uygun bir bedelle kadrosuna katabilir.

