Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun

Manchester United'dan Andre Onana'yı tekrardan kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Inter, Yann Sommer ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Süper Lig devinden sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli file bekçisi Türkiye'ye geliyor. İşte Yann Sommer transferinin detayları...

Son Güncelleme:
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya devi Inter, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerine devam ediyor. Eski kalecisi Andre Onana’yı Manchester United’dan geri almaya çalışan siyah-mavililer, Yann Sommer ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen Süper Lig devi ise kolları sıvadı. Yann Sommer transferi hayırlı uğurlu olsun!

SÜPER LİG DEVİNDEN YANN SPMMER HAMLESİ

Sarı-Lacivertliler, grup aşaması için UEFA’ya listeyi bildirmeden önce mutlaka yeni bir kaleciyi de kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe’nin 1 numaralı adayı Real Madrid’li Andriy Lunin. Ukraynalı eldiven için girişimlerini sürdüren Kanarya’nın Yann Sommer’in durumunu da takibe aldığı öğrenildi.

Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

TRANSFERİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR

Bunu başarırlarsa, Sommer ile yollar ayrılacak. Galatasaray’ın da gündemine gelen İsviçreli eldiven için Fenerbahçe’nin de teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinde son yılına giren 36 yaşındaki file bekçisini uygun bir bedelle kadrosuna katabilir.

Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar!Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
transfer Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
Kuralar Çekildi! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu! UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı