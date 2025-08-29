Kuralar Çekildi! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu, lig aşaması kura çekimi yapıldı.

32 takımın mücadele edeceği lig aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti.

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Roma'nın rakipleri: Rangers, Lille, Plzen, Celtic, Midtjylland, Nice, Stuttgart, Panathinaikos

Porto'nun rakipleri: Rangers, Salzburg, Kızılyıldız, Plzen, Nice, Not Forest, Malmö, Utrecht

Rangers'ın rakipleri: Roma, Porto, Braga, Ferençvaroş, Ludogorets, S Graz, Genk, Brann

Feyenoord'un rakipleri: A Villa, Real Betis, Celtic, Braga, S Graz, FCSB, Panathinaikos, Stuttgart

Lille'in rakipleri: Dinamo, Roma, PAOK, Kızılyıldız, Freiburg, Young Boys, Brann, Celta Vigo

Dinamo Zagreb'in rakipleri: Real Betis, Lille, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Midtjylland, Celta Vigo, Malmö

Real Betis'in rakipleri: Feyenoord, Dinamo, Lyon, PAOK, Not Forest, Ludogorets, Utrecht, Genk

Salzburg'un rakipleri: Porto, A Villa, Ferençvaros, Lyon, Basel, Freiburg, Go Ahead Eagles

Aston Villa'nın rakipleri: Fenerbahçe, Feyenoord, Maccabi Tel Aviv, Salzburg, Young Boys, Basel, Go Ahead Eagles

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

FENERBAHÇE'nin rakipleri: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen (D), Nice, FSCB (D), Stuttgart, Brann (D)

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Her ekibin evinde ve deplasmanda 4'er maça çıkacağı Avrupa Ligi'nde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki kulüpler play-off oynayacak.

