Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Barış Alper krizini halen netliğe kavuşturmayan sarı-kırmızılı ekipten sıcak gelişmeler peşe peşe yaşanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Barış Alper transferinde son noktayı koydu.

NEOM'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN FLAŞ KARAR

Galatasaray'da lige iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yakından ilgilendiği biliniyordu.

Futbolcunun Suudi ekibine transfer durumu çok büyük merak konusu haline gelirken NEOM'dan flaş bir karar geldi.

YENİ TEKLİF YAPMAMA KARARI ALDILAR

G.Saray'ın 50 milyon euro'luk beklentisini çok bulan Suudi ekibi NEOM SC, şimdilik yeni teklif yapmadan bekleme kararı aldı.



Yeni teklif yapılmazsa Barış bu sezon da parçalı formayı giymeye devam edecek.

