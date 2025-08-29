Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar!

Galatasaray'dan ayrılmak istediğini belirten ve büyük bir krize neden olan Barış Alper Yılmaz'a talip olan Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den transferde flaş karar geldi. Milli yıldızın hayalleri suya düştü. İşte Barış Alper transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

Son Güncelleme:
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Barış Alper krizini halen netliğe kavuşturmayan sarı-kırmızılı ekipten sıcak gelişmeler peşe peşe yaşanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Barış Alper transferinde son noktayı koydu.

Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! - Resim : 1

NEOM'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN FLAŞ KARAR

Galatasaray'da lige iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yakından ilgilendiği biliniyordu.

Futbolcunun Suudi ekibine transfer durumu çok büyük merak konusu haline gelirken NEOM'dan flaş bir karar geldi.

Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! - Resim : 2

YENİ TEKLİF YAPMAMA KARARI ALDILAR

G.Saray'ın 50 milyon euro'luk beklentisini çok bulan Suudi ekibi NEOM SC, şimdilik yeni teklif yapmadan bekleme kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu Resmen Fenerbahçe’deKerem Aktürkoğlu Resmen Fenerbahçe’deSpor


Yeni teklif yapılmazsa Barış bu sezon da parçalı formayı giymeye devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Son Güncelleme:
Gözünü Yeni Tazminata Dikti! Jose Mourinho'nun Yeni Takımını Duyurdular Yeni Adresi Belli Oldu
Kerem Aktürkoğlu Resmen Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Resmen Fenerbahçe’de!
Son Dakika... Solskjaer'in Yerine Getiriliyor: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Bugün İlk İdmanına Çıkacak 2. Sergen Yalçın Dönemi Başlıyor
Son Dakika: A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı! Yıldız İsim Geri Döndü A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor