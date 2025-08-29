Kerem Aktürkoğlu Resmen Fenerbahçe’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'da iki yıl üst üste şampiyonluğun ardından Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bir süredir takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddialarıyla gündemdeydi.

Bunun ardından da futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği haberleri çıktı ve sarı-lacivertli kulüp, milli kanat oyuncusu için Benfica ile görüşmelere başladı. İlk olarak kulüple 22.5+2.5 milyon euroluk bir teklifle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sonrasında da bu teklifini geri çekti.

RESMEN DUYURDULAR

Portekiz temsilcisi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

GERİ ÇEKTİĞİ TEKLİFİ YENİDEN VERDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, Kerem'in golüyle elenerek Şampiyonlar Ligi biletini yine alamadı. Bunun arkasından Kerem Aktürkoğlu transferi için gaza basıldı. Benfica, Fenerbahçe'nin oyuncu için yaptığı 22.5+2.5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, takıma veda etti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması planlanıyor. Kulüpler arası evrak işlemleri başlarken, Türkiye'ye dönüş hazırlıklarına başlayan milli yıldız sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi