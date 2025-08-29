Son Dakika: A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı! Yıldız İsim Geri Döndü

Son dakika: A Milli Takımımızın, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu sakatlığının ardından milli formaya kavuştu. İşte A Milli Takım'ın kadrosu...

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Son Dakika: A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı! Yıldız İsim Geri Döndü - Resim : 1

