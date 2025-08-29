Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu

Fenerbahçe kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları resmen ayırdı. Ayrılığın ardından 'Acil' toplantı ilan edilen yönetimden İsmail Kartal sesleri yükselmeye başladı. Sarı-lacivertli ekiple büyük işlere imza atan ve 'Kurtarıcı' olarak anılan Kartal için harekete geçildi. İşte Fenerbahçe haberinin detayları...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gözler boşalan teknik direktör koltuğuna çevrildi. Taraftarlar 'Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?' sorusunu araştırırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL SESLERİ

Yönetim içinde öne çıkan isim ise taraftarın yakından tanıdığı ve başarılarıyla hafızalara kazınan İsmail Kartal oldu.

Fenerbahçe yönetimi Mourinho’nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için İsmail Kartal'ı düşünüyor. Başkan Ali Koç'un bu fikre sıcak baktığı ve taraftarında Kartal'ı istemesi bu transferi olumlu kılıyor. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri arasında Kartal’ın göreve hemen başlamasını isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

YÖNETİM 'KURTARICI'YI İSTİYOR: KONTRARSIZ BİLE ÇALIŞIR

Her ne kadar Kartal ismi öne çıksa da, bazı yöneticiler teknik direktörlük için farklı adayların da değerlendirilmesini ve bu adaylar arasında oylama yapılmasını öneriyor. Öte yandan, kulüp içinden gelen bilgilere göre bazı yöneticiler, "Seçime kadar İsmail Kartal kontratsız bile çalışır. Fenerbahçe’ye zor günde yardımcı olur" diyerek geçici çözüm formülünü gündeme taşıdı.

99 PUAN TOPLAMIŞTI

Son olarak 2023-2024 sezonunda teknik direktör olan İsmail Kartal, takımının başında 99 gol atıp 99 puan toplamıştı. 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından ligde 2. olan İsmail Kartal'ın takımı özellikle oynattığı futboldan dolayı övgüler almıştı.

Aynı zamanda Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en yüksek galibiyeti yüzdesi (%83; 20/24) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik direktör de İsmail Kartal oldu.

Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar...

