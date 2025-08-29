Gözünü Yeni Tazminata Dikti! Jose Mourinho'nun Yeni Takımını Duyurdular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe kulübünden gönderilen Jose Mourinho, İngiltere'nin yolunu tutuyor. Portekizli teknik adam, İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ın radarına girdi. Premier Lig ekibi, Nuno Espirito Santo'yu gönderip Jose Mourinho'yu göreve getirme planı yapıyor.

JOSE MOURNHO'NUN YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

The Sun'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Santo ile yollarını ayırdığı takdirde yeni teknik direktör adaylarından birinin Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

Nottingham Forest'ta bir diğer adayın ise Tottenham ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Ange Postecoglou olduğu belirtildi.

İKİ TAKIMDAN DA PARA KAZANACAK

Öte yandan Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıklayan Fenerbahçe, hemen bir takımla anlaşsa bile Portekizli teknik adama 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

Mourinho'nun sözleşmesine göre, Portekizli teknik adam hemen başka bir takımla anlaşsa dahi Fenerbahçe, 15 milyon euro tazminat ödemek zorunda. Yani Portekizli teknik direktör, anlaşırsa hem yeni takımından hem de Fenerbahçe’den para kazanmaya devam edecek. Mourinho ile tazminat ödemeden ayrılmanın tek yolu, kendisinin istifa etmesiydi.

Kaynak: Haber Merkezi