A Milli Basketbol Takımı EuroBasket’te 2’de 2 Yaptı

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleyi 92-78 kazandı ve 2’de 2 yaptı.

A Milli Basketbol Takımı EuroBasket’te 2’de 2 Yaptı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başladı. Çekya ise Jan Zidek, Ondrej Sehnal, Vit Krejci, Martin Kriz ve Tomas Kyzlink beşiyle parkeye çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya, ilk periyotu 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha üstün bir oyun sergileyen Türkiye, soyunma odasına 45-37'lik skorla üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren 12 Dev Adam, 10 sayı farkla periyotu 72-62 önde tamamladı. Dördüncü ve son periyotta daha rahat bir oyun sergileyen Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrıldı.

ALPEREN ŞOV YAPTI

Ay-yıldızlılarda; 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Cedi Osman 21 sayı, Ercan Osmani de 16 sayıyla katkı verdi. Çekya'da ise Martin Peterka'nın 23 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 3. maçında yarın 21.15'te Portekiz ile karşılaşacak.

