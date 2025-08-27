Kanada’ya Set Bile Vermedik: Filenin Sultanları Gruptan Lider Çıktı... İşte Yeni Rakibimiz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası E Grubu’ndaki son maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlılar, grup aşamasını set vermeden tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez grubunu yenilgisiz tamamladı.

KANADA’YA SET VERMEDİK

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım başa baş bir mücadele sergilese de, bloklardaki üstünlüğünü ortaya koyan Türkiye, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Yaprak Erkek’in katkılarıyla ilk seti 25-21 kazanmayı başardı.

İkinci sette Kanada etkili başlasa da milliler geri dönüşe imza attı. 7-13 geriye düşmesine rağmen, özellikle Zehra Güneş’in defanstaki direnci ve Vargas ile Karakurt’un hücumdaki üretkenliği sayesinde farkı kapatan Türkiye, nefes kesen bir set sonunda 27-25 ile durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette ise Filenin Sultanları adeta şov yaptı. Eda Erdem’in etkili servisleri ve takım oyunuyla rakibini oyundan düşüren Türkiye, seti 25-13 gibi net bir skorla kazandı ve mücadeleyi 3-0 tamamladı.

SLOVENYA İLE ÇEYREK FİNAL İÇİN KARŞILAŞACAKLAR

E Grubu’nu zirvede tamamlayan Türkiye, son 16 turunda D Grubu’nun ikincisi Slovenya ile eşleşti. Milliler, bu maçta galip gelirse adını çeyrek finale yazdıracak. Slovenya karşısında da sahaya favori olarak çıkacak olan Türkiye, oyun disiplini ve yıldız isimlerinin formuyla dikkat çekiyor.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

2006 yılından bu yana katıldığı Dünya Şampiyonaları’nda grup aşamalarında her zaman puan kaybı yaşayan A Milli Takım, bu kez tüm maçlarını 3-0 kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

İspanya, Bulgaristan ve Kanada karşısında oynanan üç maçta da rakiplerine set vermeyen Filenin Sultanları, kupanın en formda takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

EDA ERDEM'DEN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Grubun ilk iki maçında dinlendirilen kaptan Eda Erdem Dündar, Kanada karşılaşmasında ilk 6’da yer alarak şampiyonada ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, maç boyunca 13 sayı kaydederek Melissa Vargas’ın ardından en çok skor üreten ikinci isim oldu.

Kaynak: AA