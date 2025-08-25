Filenin Sultanları'ndan Kritik Galibiyet! Bulgaristan'ı da Devirdiler

A Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek galip oldu ve son 16'da olmayı garantiledi.

Son Güncelleme:
Filenin Sultanları'ndan Kritik Galibiyet! Bulgaristan'ı da Devirdiler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaştı. Mücadelenin başında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Ebrar Karakurt'un servis turunda Melissa Vargas'la sayılar bulan milli takım farkı 3 sayı (9-6) çıkardı.

Blokta etkinliğini artıran Bulgaristan 11-11'de eşitliği yakalarken, setin ortalarında 3 sayı da (16-19) öne geçti. Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın sayılarıyla 5 sayılık seri yakalayan milli takım 2 sayı (21-19) yeniden öne geçti. Çekişmeli geçen oyunda hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Bulgaristan setin başlarında 2 sayılık (1-3) avantaj yakalasa da toparlanan milli takım, farkı kapattığı rakibi karşısında 3 sayı da (8-5) öne geçti. Setin ortaları ve sonlarında da etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Filenin Sultanları'ndan Kritik Galibiyet! Bulgaristan'ı da Devirdiler - Resim : 1

SON SETİ FARKLA KAZANDIK

Üçüncü sete etkili başlayan Bulgaristan, setin başlarında 6 sayılık (1-7) fark yakaladı. Defansta etkinliğini artıran milliler, setin ortalarına doğru farkı kapatarak 11-11'de eşitliği yakaladı. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile blokta etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, geriden gelerek farkı 3 sayıya (13-10) çıkardı. İyice oyundan düşen rakibi karşısında etkili oyununa devam eden milli takım, üçüncü seti 25-13, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

ÇARŞAMBA GÜNKÜ RAKİP KANADA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik maçına çıkacak.

Filenin Sultanları'ndan Kritik Galibiyet! Bulgaristan'ı da Devirdiler - Resim : 2

İLK DEFA İKİDE İKİ YAPTILAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı. Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.

Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.

Millilerden U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda İlk GalibiyetMillilerden U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda İlk GalibiyetSpor
Filenin Sultanları Gümbür Gümbür Başladı! İspanya'yı DevirdiFilenin Sultanları Gümbür Gümbür Başladı! İspanya'yı DevirdiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları
Son Güncelleme:
Galatasaray'daki Krizde Yeni Perde: Ve Barış Alper Yılmaz Çark Etti Ve Barış Alper Yılmaz Çark Etti
Sadettin Saran Açıkladı: Başkanlık İçin İlk Resmi Adımı Attı Sadettin Saran Açıkladı! Başkanlığa İlk Adım
140 Milyonu Transfere Yatırmışlardı... Livakovic İçin Geldiler Livakovic'e İngiltere Yolu Göründü
11 Milyon Euro Çöp Oldu! Sambacı Yıldız Fenerbahçe’de Top Oynamadan Takıma Veda Ediyor: Jose Mourinho Kapının Önüne Koydu Top Oynamadan Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Milyonlarca Kullanıcısı Bulunuyordu: Canlı Görüntülü Görüşme Uygulamasına Türkiye’den Erişim Engeli Milyonlarca Kullanıcısı Vardı! Türkiye'de Engellendi
Beşiktaş'ta Konferans Ligi Hazırlığı Beşiktaş'ta Konferans Ligi Hazırlığı
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim