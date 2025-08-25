Beşiktaş'ta Konferans Ligi Hazırlığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: İHA