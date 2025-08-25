Beşiktaş'ta Konferans Ligi Hazırlığı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile olan rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah da devam etti.

Beşiktaş'ta Konferans Ligi Hazırlığı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Konferans Ligi Hazırlığı - Resim : 1

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: İHA

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi
