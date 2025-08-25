Son Dakika: Benfica-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu! Tekrardan Atandı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk maçta Kadıköy'de rakibi ile 0-0 berabere kalan Sarı Lacivertli takım tur umutlarını Portekiz'e bıraktı. Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı gün ve saati merak ediyor. Peki Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BENFİCA-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Işık Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kaynak: AA