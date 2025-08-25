Son Dakika: Benfica-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu! Tekrardan Atandı...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica ile yöneteceği maçı Slavko Vincic yönetecek. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.
Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.
Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk maçta Kadıköy'de rakibi ile 0-0 berabere kalan Sarı Lacivertli takım tur umutlarını Portekiz'e bıraktı. Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı gün ve saati merak ediyor. Peki Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BENFİCA-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Işık Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
