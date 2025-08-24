Seri Bozulmadı: Galatasaray 3'te 3 Yaptı

Süper Lig'de çıktığı iki maçı 3-0 kazanan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında aynı skorla galibiyet serisini sürdürdü.

Seri Bozulmadı: Galatasaray 3'te 3 Yaptı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

EREN ELMALI SAHNEDE

Sarı kırmızılar, 36. dakikada ceza sahasında Sane'nin şutu sonrası kaleciden dönen topu Eren Elmalı'nın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

Eren, ikinci yarının ilk dakikasında da sahneye çıktı. Elmalı, 46. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 öne geçirdi.

YILDIZLAR KONUŞTU

Sarı kırmızılıların süper yıldızları Osimhen ve Sane son dakikalarda devreye girdi. Osimhen, 86. dakikada, Sane ise 90+3'te attığı gollerle farkı dörde çıkardı. Böylece Galatasaray maçı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

