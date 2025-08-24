Seri Bozulmadı: Galatasaray 3'te 3 Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

EREN ELMALI SAHNEDE

Sarı kırmızılar, 36. dakikada ceza sahasında Sane'nin şutu sonrası kaleciden dönen topu Eren Elmalı'nın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

Eren, ikinci yarının ilk dakikasında da sahneye çıktı. Elmalı, 46. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 öne geçirdi.

YILDIZLAR KONUŞTU

Sarı kırmızılıların süper yıldızları Osimhen ve Sane son dakikalarda devreye girdi. Osimhen, 86. dakikada, Sane ise 90+3'te attığı gollerle farkı dörde çıkardı. Böylece Galatasaray maçı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi