Sadettin Saran Açıkladı: Başkanlık İçin İlk Resmi Adımı Attı

İş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihinde düzenlenecek Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olabilmesi için gerekli olan 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti. Saran, camia olarak birliğe ihtiyaç duyduklarını belirterek önemli bir adım attığını ifade etti.

Son Güncelleme:
Sadettin Saran Açıkladı: Başkanlık İçin İlk Resmi Adımı Attı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir Başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrılarıyla gündemde olan Fenerbahçe'de kongre tüm camia tarafından merakla bekleniyor. Son olarak iş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olabilmesi için gerekli olan 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiğini açıkladı.

Sadettin Saran Açıkladı: Başkanlık İçin İlk Resmi Adımı Attı - Resim : 1

Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Fenerbahçe'mizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla ‘Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.

Sadettin Saran Açıkladı: Başkanlık İçin İlk Resmi Adımı Attı - Resim : 2

AMAÇ KULÜBÜ ZİRVEYE TAŞIMAK

Saran, başarı odaklı yönetim vurgusu yaparak "'Söz Fenerbahçe' anlayışı, camianın tüm kesimlerini kucaklayan, adil, şeffaf ve başarı odaklı bir yönetim anlayışı vaat ediyor" dedi. Kampanya süreci boyunca Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdürecek olan Sadettin Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler için de yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Son Dakika: Benfica-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu! Tekrardan Atandı...Son Dakika: Benfica-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu! Tekrardan Atandı...Spor
Fenerbahçe Kadıköy'de 3 Golle 3 Puanı Kaptı! İşte Spor Yazarlarından Kocaelispor Galibiyeti Değerlendirmesi: 'Zevksiz Bir Maça Dönüştü'Fenerbahçe Kadıköy'de 3 Golle 3 Puanı Kaptı! İşte Spor Yazarlarından Kocaelispor Galibiyeti Değerlendirmesi: 'Zevksiz Bir Maça Dönüştü'Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran
Son Güncelleme:
Son Dakika: Beşiktaş 15 Milyon Euroluk Forveti Kadrosuna Kattı! El Bilal Touré Transferini Resmen Açıklandı Beşiktaş 15 Milyon Euroluk Forveti Kadrosuna Kattı
Galatasaray'daki Krizde Yeni Perde: Ve Barış Alper Yılmaz Çark Etti Ve Barış Alper Yılmaz Çark Etti
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Milyonlarca Kullanıcısı Bulunuyordu: Canlı Görüntülü Görüşme Uygulamasına Türkiye’den Erişim Engeli Milyonlarca Kullanıcısı Vardı! Türkiye'de Engellendi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme