Sadettin Saran Açıkladı: Başkanlık İçin İlk Resmi Adımı Attı

Uzun süredir Başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrılarıyla gündemde olan Fenerbahçe'de kongre tüm camia tarafından merakla bekleniyor. Son olarak iş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olabilmesi için gerekli olan 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiğini açıkladı.

Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Fenerbahçe'mizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla ‘Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.

AMAÇ KULÜBÜ ZİRVEYE TAŞIMAK

Saran, başarı odaklı yönetim vurgusu yaparak "'Söz Fenerbahçe' anlayışı, camianın tüm kesimlerini kucaklayan, adil, şeffaf ve başarı odaklı bir yönetim anlayışı vaat ediyor" dedi. Kampanya süreci boyunca Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdürecek olan Sadettin Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler için de yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA