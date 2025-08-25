Son Dakika: Beşiktaş 15 Milyon Euroluk Forveti Kadrosuna Kattı! El Bilal Touré Transferini Resmen Açıklandı
Son dakika: Beşiktaş, El Bilal Touré transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.
