Galatasaray'daki Krizde Yeni Perde: Ve Barış Alper Yılmaz Çark Etti

Galatasaray’daki Barış Alper Yılmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. NEOM’dan gelen astronomik teklifin ardından antrenmanlara çıkmayan milli futbolcunun bu kararından döndüğü belirtildi.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Galatasaray’ın Kayserispor maçının dönüşünde bu sabah yapılan antrenmanda Barış Alper Yılmaz da takıma katıldı.

Barış Alper Yılmaz, NEOM’dan gelen teklifin ardından bir süredir antrenmanlara çıkmama kararı almış ve milli oyuncu Kayserispor maçının kadrosuna alınmamıştı.

Kaynak: TRT Spor