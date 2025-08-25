Fenerbahçe’den Fırsat Transferi! Ali Koç 50 Milyon Euroluk Gol Makinesini Kaptı Getiriyor: 38 Maçta 22 Gol 6 Asist…

Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Son olarak Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1’lik skorla geçen sarı-lacivertli ekip, flaş bir ismi gündemine aldı. Ali Koç 50 milyon euroluk yıldız golcüyü kaptı getiriyor. Taraftarlar havalimanına akın edecek. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

2014 yılından bu yana Süper Lig’de şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 3 golle geçen sarı-lacivertli yönetim, transferde gaza bastı.

Nene’yi kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, 50 milyon euroluk golcü için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE’DEN FIRSAT TRANSFERİ! 50 MİLYON EUROLUK GOLCÜ RADARDA

Fransız basınında yer alan FootMercato haberine göre; Milan, teknik direktör Allegri'nin planlarında yer bulamayan Santiago Gimenez'i satış listesine dahil etti. 24 yaşındaki Meksikalı santrforla bazı Premier Lig kulüplerinin ilgilendiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de bu fırsatı yakından takip ettiği ifade edildi.

38 MAÇTA 22 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Sarı-lacivertlilerin, Türkiye'de transfer döneminin geç kapanmasını avantaja çevirerek oyuncuyu tıpkı Osimhen örneğinde olduğu gibi son anda kiralama ihtimali üzerinde durduğu iddia edildi.

Geride kalan sezonda 38 maçta forma giyen Gimenez, 22 kez fileleri havalandırırken, 8 kez de asist yapmayı başardı.

