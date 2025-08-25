140 Milyonu Transfere Yatırmışlardı... Livakovic İçin Geldiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Dominik Livakovic için sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekibinin 9. Transferimi Hırvat kaleci ile yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Bu sezon eldivenleri İrfan Can Eğribayat’a kaptıran Dominik Livakovic, takımdan ayrılmak için gemileri yaktı.

Matz Sels ile rekabete girecek bir kaleci transfer etmek isteyen Nothingham Forrest’ın Livakovic’i transfer edeceği kaydedildi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, İngiltere Premier Lig'den daha önce Tottenham ve Manchester United'ın Livakovic’e ilgi duyduğu hatırlatıldı.

Bu yaz transfere 140 milyon sterlin harcayan Nottingham Forest 9. Takviyesini Livakovic ile yapmaya hazırlanıyor.

