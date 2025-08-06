Fener'e Livakovic Piyangosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Fenerabahçe’de takıma katılacak isimlerin yanında gönderilecek isimler de zaman zaman gündeme gelirlen, Hırvat kaleci Dominik Livakovic için dev bir talip çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Livakovic’e takım arayışları sürerken, Premier Lig ekibi West Ham United’ın devreye girebileceği iddia edildi.

West Ham’ın kaleci arayışları sürerken, yüklü bir bütçeyi de bu transfer için ayırdıkları biliniyordu. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Livakovic için Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi