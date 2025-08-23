Filenin Sultanları Gümbür Gümbür Başladı! İspanya'yı Devirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan milliler, setin başlarında 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. İspanya setin ortalarında farkı 4 sayıya (16-12) indirse de Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek ve Melissa Vargas ile sayılar bulan milli takım farkı 8'e (22-14) çıkardı. İyi oyununu sürdüren A Milli Voleybol Takımı, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

İkinci setin ilk dakikalarında iki takım da karşılıklı sayılar alırken, setin başları 5-5 eşitlikle geçti. Filenin Sultanları, setin ortalarında ise vites artırıp 7 sayı (16-9) önde kalıp ikinci seti 25-20 önde bitirerek kazandı.

SON SETTE KRİTİK SAYILAR

Üçüncü sete servislerde etkin başlayan İspanya, setin başlarını 3 sayı (3-6) önde geçti. Farkı kapatan milliler, 8-8'de eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis turunda 2 sayı alan milliler (10-8), setin ortalarında farkı iyice (17-11) artırdı. File önünde etkili defans yapmaya başlayan İspanya, arka arkaya bulduğu sayılarla farkı 2'ye (18-16) indirdi. Setin sonu 23-23 eşitlikle geçilse de hata yapmayan ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-23, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Milli takım, turnuvanın ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü Bulgaristan'la karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi