Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in ilk iki haftasında performansıyla fırtınalar estiren Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, iki gündür gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan kulübü Neom SC'den gelen 10 milyon euroluk maaş teklifinin ardından paylaştığı sosyal medya hikayesiyle Galatasaray kulübüne tepki gösterdiği düşünülen 25 yaşındaki oyuncu hafta boyunca antrenmanlara çıkmadı.

Bu tavrı Galatasaray taraftarının tepkisine yol açan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'ın yaptığı açıklamada kulübü suçlaması ise krizi daha da büyüttü. Oyuncunun akıbeti merak konusu olurken, bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde kritik bir karar alındı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Yarın akşamki Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmana da çıkmayan Barış Alper Yılmaz'ın Teknik Direktör Okan Buruk ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşme sonrasında 5 gündür takımla çalışmayan Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kadrosunda yer almamasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi