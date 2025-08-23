Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Kararı

Neom SC'den gelen teklif sonrası Galatasaray'a karşı tavır alan ve 5 gündür antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, bugün Kemerburgaz'a geldi. Okan Buruk ile bir görüşme yapan oyuncunun Kayserispo maçı kadrosunda yer almamasına karar verildi.

Son Güncelleme:
Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in ilk iki haftasında performansıyla fırtınalar estiren Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, iki gündür gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan kulübü Neom SC'den gelen 10 milyon euroluk maaş teklifinin ardından paylaştığı sosyal medya hikayesiyle Galatasaray kulübüne tepki gösterdiği düşünülen 25 yaşındaki oyuncu hafta boyunca antrenmanlara çıkmadı.

Bu tavrı Galatasaray taraftarının tepkisine yol açan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'ın yaptığı açıklamada kulübü suçlaması ise krizi daha da büyüttü. Oyuncunun akıbeti merak konusu olurken, bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde kritik bir karar alındı.

Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Kararı - Resim : 1

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Yarın akşamki Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmana da çıkmayan Barış Alper Yılmaz'ın Teknik Direktör Okan Buruk ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşme sonrasında 5 gündür takımla çalışmayan Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kadrosunda yer almamasına karar verildi.

Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Kararı - Resim : 2

Galatasaray'da İşler Fena Karıştı: Barış Alper Cephesinden Dursun Özbek'e Yalanlama GeldiGalatasaray'da İşler Fena Karıştı: Barış Alper Cephesinden Dursun Özbek'e Yalanlama GeldiSpor
Milyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek AçıkladıMilyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek AçıkladıSpor
Galatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım GeldiGalatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım GeldiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Barış Alper Yılmaz
Son Güncelleme:
Benfica-Fenerbahçe Maçı Öncesi Bomba İddia: Mourinho’nun Yeni Takımı Açıklandı! Mourinho’nun Yeni Takımı Açıklandı!
Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı
Oto Devi O İlimizi Seçti! Yüzlerce Kişiye İş Kapısı Olacak, Dev Araba Fabrikası İçin Geri Sayım Başladı Yeni Araba Fabrikası Kuruluyor
Fenerbahçe Yeni Transferi Resmen Açıkladı Fenerbahçe Yeni Transferi Resmen Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi! Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!