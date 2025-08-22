Milyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer döneminin en gözde takımlarından olan Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman kanat yıldız Leroy Sana’yi kadrosuna katan ardından Victor Osimhen’i bonservisini 75 milyon euroya alan sarı-kırmızılı ekipte gözler Barış Alper Yılmaz’a çevrildi. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un astronomik teklifi kafaları karıştırırken Başkan Dursun Özbek’ten yeni açıklama geldi.

‘TAKIMIN KOMPOZİSYONUNU KESİNLİKLE BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM’

Basketbol takımının sponsorluk yemeğinde konuşan Başkan Dursun Özbek, takımla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde etmek istediklerini belirten Özbek, "Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Takımı muhafaza etmek ve eksik bölgemize takviyeler yapmak planlamasıyla yeni sezona girdik. Bunun en büyük göstergesi de Osimhen. Hedefimize göre önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. İkinci olarak Leroy Sane'yi kadromuza kattık. Planlamamız çevresinde nokta transferlerin de peşinde koşuyoruz. Hal böyleyken takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum. Hedefimiz Avrupa'da iyi bir sezon geçirmek ve taraftarların talebine cevap vermek" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

Barış Alper'in NEOM'a muhtemel transferiyle ilgili soruyu cevaplayan Dursun Özbek "Sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Başkan olarak Galatasaray'ın başarısına hedeflemiş biriyim. Şurası çok net; Bizim başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bunun için bir kadro planlaması yaptık. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden birisi Galatasaray'a katkı vermiş oyuncuları sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman hedefimiz yeni bir takım kuralım olmadı.

Hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumaktı ve bunun en büyük göstergesi Osimhen'dir. Bunun amacı başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi. Osimhen de bu kadronun olmazsa olmaz parçası olduğu için transfer edildi" ifadelerini kullandı.

