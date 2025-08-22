Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Kritik maç Yunan basınından geniş yankı bulurken atılan başlıklar çirkinliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Atılan manşetler çirkinliği bir üst seviyeye çıkardı. İşte atılan o olay başlıklar…

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

Panathinaikos’un Samsunspor’u Yunanistan’da yenmesinin ardından Yunan basını geniş yer ayırdı. İçlerinden SDNA’nın yaptığı haber ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, "Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı" manşetini attı.

Ertnews ise Panathinaikos'un OAKA'da kalitesini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında dirençli Samsunspor'u 2-1 yendi" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKLERİ ATEŞE VERDİ’ MANŞETİ BÜYÜK YANKI OLUŞTURDU

SDNA adlı spor sitesi ise kullandığı sert ifadelerle dikkat çekti. Haberde, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve Samsunspor'u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" ifadeleri yer aldı.

